Составить таблицу Этапы Английской революции : Помогите пожалуйста составить т??блицу !!!
История
Составить таблицу Этапы Английской революции : Помогите пожалуйста составить т??блицу !!!
Ответ(ы) на вопрос:
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Революция в Англии, которую англичане называют Гражданской войной (Civil war), длилась 20 лет (1640—1660) и прошла в своем развитии несколько этапов. I этап (1641—1642). Попытка совершить революцию парламентским путем. Окончательный разрыв между королем и парламентом. II этап. Первая гражданская война (1642-1646) между революционной армией парламента и армией короля. Закончилась победой армии короля. Армия парламента состояла из добровольцев и не могла противостоять королю.
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