Пожалуйста помогите! Выпишите из любого своеого учебника(истории, географии или биологии) по два числительных каждого разряда и по два - разного строения..
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Пожалуйста помогите! Выпишите из любого своеого учебника(истории, географии или биологии) по два числительных каждого разряда и по два - разного строения..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Один-первый Сто-сотый 2. Двести - двухсот пятый Четыреста- четырёсот первый
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