Пожалуйста помогите! Выпишите из любого своеого учебника(истории, географии или биологии) по два числительных каждого разряда и по два - разного строения..

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Пожалуйста помогите! Выпишите из любого своеого учебника(истории, географии или биологии) по два числительных каждого разряда и по два - разного строения..

Автор: Гость