Задача: В двух группах был 61 учащийся. Из первой группы отчислили 4 студента, а в др??гую приняли трёх новых студента. И во второй группе стало студентов в 2 раза больше, чем в первой. Сколько студентов было в каждой группе? П...

Математика

Задача: В двух группах был 61 учащийся. Из первой группы отчислили 4 студента, а в др??гую приняли трёх новых студента. И во второй группе стало студентов в 2 раза больше, чем в первой. Сколько студентов было в каждой группе? Помогите пожалуйста решить задачу. Заранее спасибо.

Автор: Гость