Задача: В двух группах был 61 учащийся. Из первой группы отчислили 4 студента, а в др??гую приняли трёх новых студента. И во второй группе стало студентов в 2 раза больше, чем в первой. Сколько студентов было в каждой группе? П...
Математика
Задача: В двух группах был 61 учащийся. Из первой группы отчислили 4 студента, а в др??гую приняли трёх новых студента. И во второй группе стало студентов в 2 раза больше, чем в первой. Сколько студентов было в каждой группе? Помогите пожалуйста решить задачу. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим в 1 группе было х студентов, тогда во второй ( 61-х)стало в первой: х-4, а во второй (61-х+3),т.к. во второй стало в 2 раза больше, состравляем уравнение:2*(х-4) =61-х+32х-8 =64-х2х+х=64+83х=72х=72:3х=24 (студента) в 1 группе61-24 = 37 (во второй группе)Ответ: 24 и 37
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