Напишите маленькое сочинение по рассказу " Кавказский пленник" на тему: "В плену". Очень надо!! Заранее спасибо))

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В рассказе « Кавказский пленник» описывается история двух сослуживце попавших в плен к иноверцам татарам на вполне законных основаниях. По обычаем горцев, воинов можно захватить в плен и получить за них хороший выкуп или убить, если денег нет. Находясь в плену эти два человека поставлены в одинаковые условия. Однако Костылин подчиняется татарам, пишет письмо домой с просьбой прислать деньги для выкупа. Костылин подчиненный положению ждет выкупа и даже не пытается предпринять попытки побега. Этот человек слаб духом, с отсутствием характера. Костылин очень любит себя и в решающие моменты он готов пожертвовать другом и собственной честью, только чтоб спасти себя и не причинить себе дополнительных страданий. А главный герой Жилин - его характер соответствует фамилии. Следовательно, делаем вывод: он крепкий, стойкий, жилистый. У него золотые руки, в плену он помогал горцам, чинил что-то, к нему даже лечиться приходили. Этот человек с огромной силой воли, он готов идти к своей цели даже тогда, когда другим это кажется невозможным. Такой как Жилин никогда не сдается и никогда не оставит в беде, пусть и ценой своей жизни. На мой взгляд, у Жилина и Костылина одинаковые судьбы. Они оба служат в армии и оба очутились в плену. Но каждый проживает свою жизнь по своему, так и в рассказе « Кавказский пленник» каждый герой переживает выпавшие ему испытания по разному.