Помогите пожалуйста , охарактерезуйте кровеносную систему земноводных

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Задаваясь вопросом, какая кровеносная система у земноводных, следует понимать, что в эволюции она ушла значительно дальше, нежели кровеносная система рыб. Этот тезис подтверждает схема кровеносной системы земноводных. Они обладают трехкамерным сердцем, которое имеет два предсердия и один желудочек. Но у низших форм земноводных произошло неполное разделение левого и правого предсердия. У представителей класса оба предсердия имеют сообщение с желудочком через одно общее отверстие. Помимо указанных отделов сердце обладает венозной пазухой, которая сообщается с правым предсердием и принимает венозную кровь. Из желудочка кровь вливается в артериальный конус, имеющий спиральный клапан. Последний распределяет кровь в три пары сосудов, которые из него выходят. Размеры сердца напрямую зависят от уровня активности земноводного. Чем меньше оно двигается, тем меньшим является сердце и наоборот. Особенности кровеносной системы земноводных - это то, что в зависимости от стадии развития, они имеют разные круги кровообращения. У личинок амфибий только один круг кровообращения, поэтому кровеносная система во многом имеет схожесть с системой рыб. Личинки имеют одно предсердие, один желудочек и артериальный конус, который имеет четыре разветвления на приносящие жаберные артерии. Первые три пары жаберных артерий тут же распадаются на множество капилляров, которые находятся во внутренних и наружных жабрах. А капилляры, в свою очередь, сливаются вместе в выносящие жаберные артерии. Первая становится сонной артерией. А вторая и третья артерия - в спинную аорту. Четвертая же артерия не разветвляется и вливается в корни спинной аорты. Когда же у личинок начинается процесс развития легких, он сопровождается перестройкой кровеносной системы. В этом заключается наибольшая и потрясающая особенность кровеносной системы земноводных. Перестройка происходит в сердце и в артериях. В предсердии появляется продольная перегородка, которая теперь разделяет левое от правого предсердия. Это превращает сердце амфибии в трехкамерное. А капиллярная сеть жаберных приносящих артерий больше не нужна, поэтому она редуцируется. Первая сеть превращается в сонные артерии, питающие мозг, а вторая становится корнями спинной аорты. У хвостатых третья пара остается, у остальных редуцируется, четвертая же пара со временем превращается в новые кожные и легочные артерии. Но это еще не все, преобразований претерпевает и периферийная кровеносная система. Она становится промежуточным вариантом между водной и наземной схемами кровеносных сосудов, чем-то средним между рыбами и пресмыкающимися. Хвостатые земноводные претерпевают небольшой перестройки, а вот бесхвостые амфибии имеют наибольшие перестройки. У взрослых земноводных сердце имеет пять отделов, включая артериальный конус и венозную пазуху. На стенках желудочка имеются мощные мускулистые выросты, которые образуют сообщающиеся камеры для предотвращения смешивания крови.