Помогите пожалуйста , охарактерезуйте кровеносную систему земноводных
Биология
Помогите пожалуйста , охарактерезуйте кровеносную систему земноводных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задаваясь вопросом, какая кровеносная система у земноводных, следует понимать, что в эволюции она ушла значительно дальше, нежели кровеносная система рыб. Этот тезис подтверждает схема кровеносной системы земноводных. Они обладают трехкамерным сердцем, которое имеет два предсердия и один желудочек. Но у низших форм земноводных произошло неполное разделение левого и правого предсердия. У представителей класса оба предсердия имеют сообщение с желудочком через одно общее отверстие. Помимо указанных отделов сердце обладает венозной пазухой, которая сообщается с правым предсердием и принимает венозную кровь. Из желудочка кровь вливается в артериальный конус, имеющий спиральный клапан. Последний распределяет кровь в три пары сосудов, которые из него выходят. Размеры сердца напрямую зависят от уровня активности земноводного. Чем меньше оно двигается, тем меньшим является сердце и наоборот. Особенности кровеносной системы земноводных - это то, что в зависимости от стадии развития, они имеют разные круги кровообращения. У личинок амфибий только один круг кровообращения, поэтому кровеносная система во многом имеет схожесть с системой рыб. Личинки имеют одно предсердие, один желудочек и артериальный конус, который имеет четыре разветвления на приносящие жаберные артерии. Первые три пары жаберных артерий тут же распадаются на множество капилляров, которые находятся во внутренних и наружных жабрах. А капилляры, в свою очередь, сливаются вместе в выносящие жаберные артерии. Первая становится сонной артерией. А вторая и третья артерия - в спинную аорту. Четвертая же артерия не разветвляется и вливается в корни спинной аорты. Когда же у личинок начинается процесс развития легких, он сопровождается перестройкой кровеносной системы. В этом заключается наибольшая и потрясающая особенность кровеносной системы земноводных. Перестройка происходит в сердце и в артериях. В предсердии появляется продольная перегородка, которая теперь разделяет левое от правого предсердия. Это превращает сердце амфибии в трехкамерное. А капиллярная сеть жаберных приносящих артерий больше не нужна, поэтому она редуцируется. Первая сеть превращается в сонные артерии, питающие мозг, а вторая становится корнями спинной аорты. У хвостатых третья пара остается, у остальных редуцируется, четвертая же пара со временем превращается в новые кожные и легочные артерии. Но это еще не все, преобразований претерпевает и периферийная кровеносная система. Она становится промежуточным вариантом между водной и наземной схемами кровеносных сосудов, чем-то средним между рыбами и пресмыкающимися. Хвостатые земноводные претерпевают небольшой перестройки, а вот бесхвостые амфибии имеют наибольшие перестройки. У взрослых земноводных сердце имеет пять отделов, включая артериальный конус и венозную пазуху. На стенках желудочка имеются мощные мускулистые выросты, которые образуют сообщающиеся камеры для предотвращения смешивания крови.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Как называется ставка процента, которая в результате инфляции не уменьшает реаль??ый капитал: 1)учетная; 2)критическая; 3)антиинфляционная; 4)реальная
История
Русский язык
Пожалуйста помогите! Выпишите из любого своеого учебника(истории, географии или биологии) по два числительных каждого разряда и по два - разного ст...
Математика
Задача: В двух группах был 61 учащийся. Из первой группы отчислили 4 студента, а в др??гую приняли трёх новых студента. И во второй группе стало ст...
Алгебра