ПОЖААЛУЙСТА самолет пролетит по направлению ветра за 5,5 часов такое же расстояние, какое в обратном направлении он пролетит за 6 часов при условии, что ни скорость, ни направление ветра не меняются. Найдите расстояние, которо...

Математика
ПОЖААЛУЙСТА самолет пролетит по направлению ветра за 5,5 часов такое же расстояние, какое в обратном направлении он пролетит за 6 часов при условии, что ни скорость, ни направление ветра не меняются. Найдите расстояние, которое пролетит самолет туда и обратно, если собственная скорость самолета равна 690 км/ч. ОТВЕТЫ:1)7920км 2)8000км 3)7290 км 4)7990 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
690*5,5+690×6=7935км получается ответ 4 наверное
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