ПОЖААЛУЙСТА самолет пролетит по направлению ветра за 5,5 часов такое же расстояние, какое в обратном направлении он пролетит за 6 часов при условии, что ни скорость, ни направление ветра не меняются. Найдите расстояние, которо...

Математика

ПОЖААЛУЙСТА самолет пролетит по направлению ветра за 5,5 часов такое же расстояние, какое в обратном направлении он пролетит за 6 часов при условии, что ни скорость, ни направление ветра не меняются. Найдите расстояние, которое пролетит самолет туда и обратно, если собственная скорость самолета равна 690 км/ч. ОТВЕТЫ:1)7920км 2)8000км 3)7290 км 4)7990 км

Автор: Гость