Составь из слов два предложения.Составляют ли они текст?А как его можно озаглавит??? Светило,солнышко, весело, чирикали,воробьи.

Русский язык
Составь из слов два предложения.Составляют ли они текст?А как его можно озаглавит??? Светило,солнышко, весело, чирикали,воробьи.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна! Светило солнышко. Весело чирикали воробьи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ЧИСЛО 12 ХИТРУН МНОЖ, АБО ДИЛИТЬ НА 2 АБО НА 3,ОТРИМАНЕ ЧИСЛО ВИН ЗНОВУ МНОЖ,АБО ДИЛИТЬ НА 2 АБО НА 3 И ТАК 60 РАЗ.ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ НЕ ОТРИМАЭ ХИТРУН...
Ответить
Русский язык
Какое спряжение у слова приклеивать? Вроде первое, но почему?
Ответить
Математика
В некотором году тридцатое января был вторник. каким числом в том же месяце был пе??вый понедельник после первого вторника ?:
Ответить
Математика
В 5 классе одной школы учатся дети не младше 10 и не старше 12 лет . Всего в этом класс?? 17 учеников . A) докажите что в этом классе по меньшей ме...
Ответить
Биология
У гороха красная окраска цветков доминирует над белой. Два красноцветковых расте??ия (гомозиготное и гетерозиготное) скрестили между собой. Определ...
Ответить