Составь из слов два предложения.Составляют ли они текст?А как его можно озаглавит??? Светило,солнышко, весело, чирикали,воробьи.
Русский язык
Составь из слов два предложения.Составляют ли они текст?А как его можно озаглавит??? Светило,солнышко, весело, чирикали,воробьи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна! Светило солнышко. Весело чирикали воробьи.
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