Составь из слов два предложения.Составляют ли они текст?А как его можно озаглавит??? Светило,солнышко, весело, чирикали,воробьи.

Русский язык

Составь из слов два предложения.Составляют ли они текст?А как его можно озаглавит??? Светило,солнышко, весело, чирикали,воробьи.

Автор: Гость