Составь формулы соединений образованнвх :цинком и фтором
Химия
Составь формулы соединений образованнвх :цинком и фтором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь только один вариант: фторид цинка ZnF2
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