Выразите данные величины в арах 3а82м²+8а9м²

Математика
Выразите данные величины в арах 3а82м²+8а9м²
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