1. Из точек A и B, лежащих в двух перпендикулярных плоскостях, опущены перпендикуляры AC и BM на прямую пересечения плоскостей. Найдите длину отрезка AB, е сли AC=8 см, BM=12 см, CM=9 см 2.Из вершины D квадрата ABCD со стороной...
Математика
1. Из точек A и B, лежащих в двух перпендикулярных плоскостях, опущены перпендикуляры AC и BM на прямую пересечения плоскостей. Найдите длину отрезка AB, е сли AC=8 см, BM=12 см, CM=9 см 2.Из вершины D квадрата ABCD со стороной a к его плоскости проведён перпендикуляр DK=a√3. Найдите: а) площадь треугольника AKB; б) расстояние между скрещивающимися прямыми BC и AK; в) укажите на чертеже перпендикулярные плоскости и по каким прямым они пересекаются.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)КА²=КД²+АД²=3а²+а²=4а²⇒КА=2а ΔКАВ- прямоугольный так как АВ⊥АД⇒АВ⊥АК SΔ=1/2*АК*АВ=1\2*2а*а=а² в)(АКД)⊥(АВС) . Они пересекаются по прямой АД.
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