1. Из точек A и B, лежащих в двух перпендикулярных плоскостях, опущены перпендикуляры AC и BM на прямую пересечения плоскостей. Найдите длину отрезка AB, е сли AC=8 см, BM=12 см, CM=9 см 2.Из вершины D квадрата ABCD со стороной...

Математика

1. Из точек A и B, лежащих в двух перпендикулярных плоскостях, опущены перпендикуляры AC и BM на прямую пересечения плоскостей. Найдите длину отрезка AB, е сли AC=8 см, BM=12 см, CM=9 см 2.Из вершины D квадрата ABCD со стороной a к его плоскости проведён перпендикуляр DK=a√3. Найдите: а) площадь треугольника AKB; б) расстояние между скрещивающимися прямыми BC и AK; в) укажите на чертеже перпендикулярные плоскости и по каким прямым они пересекаются.

Автор: Гость