В произведении Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» главный герой попросил человечков накормить его. Определи, как выглядели продукты и предметы, которые он съел

Литература

В произведении Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» главный герой попросил человечков накормить его. Определи, как выглядели продукты и предметы, которые он съел

Автор: Гость