В произведении Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» главный герой попросил человечков накормить его. Определи, как выглядели продукты и предметы, которые он съел
Литература
В произведении Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» главный герой попросил человечков накормить его. Определи, как выглядели продукты и предметы, которые он съел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продукты выглядили крошечными,а копья их выглядили как крошечные иглы
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