В растворе соленой воды содержится 79,58 г соли что составляет 0,2 массы раствора. сколько граммов воды в растворе? округлите полученное значение до целого

Математика
В растворе соленой воды содержится 79,58 г соли что составляет 0,2 массы раствора. сколько граммов воды в растворе? округлите полученное значение до целого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Найдём массу раствора, для этого обозначим массу раствора за 1(единицу), равную (х)г Составим пропорцию: 1 -    х 0,2 - 79,58 х=1*79,58:0,2=397,9(г) Отсюда: воды в растворе: 397,9-79,58=318,32≈318(г) Ответ: Воды в растворе 318г
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