В растворе соленой воды содержится 79,58 г соли что составляет 0,2 массы раствора. сколько граммов воды в растворе? округлите полученное значение до целого

Математика

В растворе соленой воды содержится 79,58 г соли что составляет 0,2 массы раствора. сколько граммов воды в растворе? округлите полученное значение до целого

Автор: Гость