В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 5мм а основание 8мм найдите в??соту опущенную на основание
Математика
В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 5мм а основание 8мм найдите в??соту опущенную на основание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: т.к. в равнобедренном треуг-ке высота, проведенная из вершины, противолежащей основанию является и медианой, значит, AD=DC=8:2=4 мм. По т.Пифагора: BD²=5²-4² BD=√25-16=√9=3 мм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Помогите решить Расстояние между двумя городами ровно 400 км,Определите расстоян??е между этими городами на карте,если маштаб картю равен: а,1:...