В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 5мм а основание 8мм найдите в??соту опущенную на основание

Математика
В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 5мм а основание 8мм найдите в??соту опущенную на основание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: т.к. в равнобедренном треуг-ке высота, проведенная из вершины, противолежащей основанию является и медианой, значит, AD=DC=8:2=4 мм.  По т.Пифагора: BD²=5²-4² BD=√25-16=√9=3 мм
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