В ромбе ABCD Диагональ BD равна его стороне Найдите 1)углы ромба 2) угол BAC и угол CBD
Математика
В ромбе ABCD Диагональ BD равна его стороне Найдите 1)углы ромба 2) угол BAC и угол CBD
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Перешли фотку, вопросы не полностью нужен рисунок или координаты.
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