В магазин прмвезли 4 ящика с ложками .В каждом ящике 2 слоя , в каждом слое по 5рядов , в каждом ряду по 7 коробок , а в каждой коробке по 6

Математика
В магазин прмвезли 4 ящика с ложками .В каждом ящике 2 слоя , в каждом слое по 5рядов , в каждом ряду по 7 коробок , а в каждой коробке по 6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*7*2*4=336 вроде бы правильно))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнение 2x+4(35-x)=200
Ответить
Литература
Отношение Дубровского младшего и Троукуровой ?
Ответить
Литература
Горе от ума 2 действие. О ком Фамусов говорит, упоминая Москву? Упоминая Москву, Фамусов говорит о ..........
Ответить
Математика
1 - дм сколько сантиметров. подскажите пожалуйста? 5
Ответить
История
Как похоронен фараон Татунхомон? Самое интересное если можно
Ответить