В магазин прмвезли 4 ящика с ложками .В каждом ящике 2 слоя , в каждом слое по 5рядов , в каждом ряду по 7 коробок , а в каждой коробке по 6

Математика

В магазин прмвезли 4 ящика с ложками .В каждом ящике 2 слоя , в каждом слое по 5рядов , в каждом ряду по 7 коробок , а в каждой коробке по 6

Автор: Гость