В магазин прмвезли 4 ящика с ложками .В каждом ящике 2 слоя , в каждом слое по 5рядов , в каждом ряду по 7 коробок , а в каждой коробке по 6
Математика
В магазин прмвезли 4 ящика с ложками .В каждом ящике 2 слоя , в каждом слое по 5рядов , в каждом ряду по 7 коробок , а в каждой коробке по 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*7*2*4=336 вроде бы правильно))
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