Как похоронен фараон Татунхомон? Самое интересное если можно

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После 9-летнего правления, не дожив до 20 лет[7], Тутанхамон, видимо поражённый неустановленной болезнью, скончался. Есть предположение, что Тутанхамона убили[Чья?] . Также есть версия, что он упал с колесницы и умер от осложнений после полученных травм. Захоронен в гробнице в «Долине Царей» возле Фив. Ввиду избрания царём Мемфиса своей фактической столицей, в некрополе Саккара были сооружены многочисленные гробницы вельмож, среди которых выделяются усыпальницы военачальника Хоремхеба, казначея и архитектора Майа, известные своей изящной рельефной декорировкой. В Фивах хорошо сохранилась гробница вельможи Аменхотепа Хеви, который был в это время царским наместником Нубии («Царским сыном Куша»). Помимо реставрационных работ во многих святилищах, по приказу Тутанхамона была завершена отделка процессионной колоннады Аменхотепа III в Луксорском храме, построен небольшой храм Хорона в Гизе; в Нубии — достроен гигантский храмовый комплекс Аменхотепа III в Солебе, возведён храм Амона в Кава и святилище самого обожествленного Тутанхамона в Фарасе. Заупокойный храм царя, украшенный красивейшими полихромными песчаниковыми колоссами, находился в Фивах неподалеку от Мединет Абу; позже храм был узурпирован преемниками царя — Эйе и Хоремхебом (последний включал Тутанхамона в список еретиков, преданных забвению).Тутанхамон знаменит тем, что его гробница в «Долине царей» возле Фив оказалась почти нетронутой древними грабителями и сохранилась до наших дней. В ней, среди погребальных принадлежностей и утвари, было обнаружено множество произведений искусства той эпохи — различные предметы быта (позолоченную колесницу, сиденья, ложа, светильники), драгоценные украшения, одежду, письменные принадлежности и даже пучок волос его бабушки.