Все собранные яблоки разложили в 6 ящиков по 5 килограммов каждый. Груш собрали на 47 килограммов больше, чем яблок. Сколько килограммов фруктов собрали
Математика
Все собранные яблоки разложили в 6 ящиков по 5 килограммов каждый. Груш собрали на 47 килограммов больше, чем яблок. Сколько килограммов фруктов собрали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*5 кг=30 кг (всего яблок) 47 кг+30 кг=77 кг (всего груш) 77 кг+30 кг=107 кг Ответ: собрали 107 кг фруктов
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