Все собранные яблоки разложили в 6 ящиков по 5 килограммов каждый. Груш собрали на 47 килограммов больше, чем яблок. Сколько килограммов фруктов собрали

Математика

Все собранные яблоки разложили в 6 ящиков по 5 килограммов каждый. Груш собрали на 47 килограммов больше, чем яблок. Сколько килограммов фруктов собрали

Автор: Гость