Как создаёться в балладе мрачная атмосфера,не предвещающая благополучного финал??? "вересковый мёд"

Гость: Гость:

Ещё один? Лан, скажу) Тайну давно бы я выдал, если бы сын не мешал! Мальчику жизни не жалко, гибель ему нипочём А мне продавать свою совесть совестно будет при нём Сильный шотландский воин мальчика крепко связал И бросил в открытое море с прибрежных отвесных скал Волны над ним сомкнулись. Замер последний крик…