Как создаёться в балладе мрачная атмосфера,не предвещающая благополучного финал??? "вересковый мёд"

Литература
Как создаёться в балладе мрачная атмосфера,не предвещающая благополучного финал??? "вересковый мёд"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ещё один? Лан, скажу) Тайну давно бы я выдал, если бы сын не мешал! Мальчику жизни не жалко, гибель ему нипочём А мне продавать свою совесть совестно будет при нём Сильный шотландский воин мальчика крепко связал И бросил в открытое море с прибрежных отвесных скал Волны над ним сомкнулись. Замер последний крик…
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