Помогите!! найти значение выражения, предварительно упростить его: 1) 24*(✖+2)+6*(5✖-2) ??ри х=1 2) 4*(15✖+8)+3(6✖-5) при х=4
Математика
Помогите!! найти значение выражения, предварительно упростить его: 1) 24*(✖+2)+6*(5✖-2) ??ри х=1 2) 4*(15✖+8)+3(6✖-5) при х=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24*3+6*3=72+18=90 4*68+3*19=272+57=329
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