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Средняя скорость страуса
Математика
Средняя скорость страуса
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-70 км/ч и то зависит от вида
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