Привет. Мне надо написать рассказ-доказательство на любую тему. Спасибо.

Гость: Гость:

Побродили по лесу и разбили палатку недалеко с найденным озером. Скоро стемнело. Мы освежились в озере и легли спать. Ранним утром я проснулся от громкого пения птиц. Я вылез из палатки. Передо мной открылся прекраснейший вид. На голубом небе с белыми облачками всходило солнце. О Боже, как это было красиво! Я сел на траву и начал наблюдать за рассвет. Скоро проснулись ми друзья и мы окунувшись ещё раз пошли домой. Я никогда не забуду то зрелище, которое я увидел.