Привет. Мне надо написать рассказ-доказательство на любую тему. Спасибо.
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Привет. Мне надо написать рассказ-доказательство на любую тему. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побродили по лесу и разбили палатку недалеко с найденным озером. Скоро стемнело. Мы освежились в озере и легли спать. Ранним утром я проснулся от громкого пения птиц. Я вылез из палатки. Передо мной открылся прекраснейший вид. На голубом небе с белыми облачками всходило солнце. О Боже, как это было красиво! Я сел на траву и начал наблюдать за рассвет. Скоро проснулись ми друзья и мы окунувшись ещё раз пошли домой. Я никогда не забуду то зрелище, которое я увидел.
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