Текст фразиологизма глухая тетеря

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Фразеологизм «Глухая тетеря» значение О человеке, который плохо слышит. Опытный охотник аккуратно подбирается к беззаботно сидящему на ветке тетереву. Птица, ничего не подозревая, занята тем, что заливается своим замысловатым пением: теканье, щелканье и скирканье наполняет все вокруг. Тетерев так и не услышит, как охотник подкрадется на приемлемое расстояние и разрядит свою двустволку. Давно было замечено, что токующий тетерев на время теряет слух. Отсюда и название одной из пород тетеревов – глухарь. Выражение «глухая тетеря» относится к разиням, сонным, ничего не замечающим вокруг людям. Хотя по природе своей эти птицы являются очень чуткими и внимательными. Пример: «Ведь не стащишь? — Чего? — Не стащишь, говорю! — крикнула Прасковья Игнатьевна и прошептала: — О, глухая тетеря!» (Решетников).