В 6-м предложении (Они состояли из двух выпуклых стеклянных линз,увеличивающих предметы,-так люди могли их лучше видеть. ) найди слово определи корень , суфикс и окончание. Выпиши это слово обозначь его части.
Русский язык
В 6-м предложении (Они состояли из двух выпуклых стеклянных линз,увеличивающих предметы,-так люди могли их лучше видеть. ) найди слово определи корень , суфикс и окончание. Выпиши это слово обозначь его части.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стеклянных. Корень (стекл), Суффикс (янн), Окончание (ых)
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