В 6-м предложении (Они состояли из двух выпуклых стеклянных линз,увеличивающих предметы,-так люди могли их лучше видеть. ) найди слово определи корень , суфикс и окончание. Выпиши это слово обозначь его части.

Русский язык

В 6-м предложении (Они состояли из двух выпуклых стеклянных линз,увеличивающих предметы,-так люди могли их лучше видеть. ) найди слово определи корень , суфикс и окончание. Выпиши это слово обозначь его части.

Автор: Гость