Опредилить знак выражения 19х+12 -(14х +15)+(5х-8)

Математика
Опредилить знак выражения 19х+12 -(14х +15)+(5х-8)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19х+12-14х-15+5х-8=10х-11>0 при х>1,1 -выражение будет иметь положительное значение при х<1,1 выражение будет иметь отрицательное значение (со знаком минус)
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