Помогите решить задачу( турист на автобусе проехал 40 км, что в 5 раз больше того пути,который он прошёл пешком.Какой общий путь проделал турист?

Математика

Помогите решить задачу( турист на автобусе проехал 40 км, что в 5 раз больше того пути,который он прошёл пешком.Какой общий путь проделал турист?

Автор: Гость