Помогите решить задачу( турист на автобусе проехал 40 км, что в 5 раз больше того пути,который он прошёл пешком.Какой общий путь проделал турист?
Математика
Помогите решить задачу( турист на автобусе проехал 40 км, что в 5 раз больше того пути,который он прошёл пешком.Какой общий путь проделал турист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40÷5=8(км)-преодалел пешком 2)40+8=48(км)-всего преодалел турист всего. Ответ:48км
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