Разбор по составу слова презирай, ничьего,рассмотри,беспрестанно, прибрежных, прижались и беззвучной. пожалуйста помогите
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Разбор по составу слова презирай, ничьего,рассмотри,беспрестанно, прибрежных, прижались и беззвучной. пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Презирай: пре-приставка зир-корень ай-окончание ничьего: ни-приставка чьег-корень о-окончание рассмотри: рас-приставка смотр-корень и-окончание прибрежных: при-приставка бреж-корень н-суффикс ых-окончание прижались: приж-корень ал-суффикс сь-окончание беззвучной: без-приставка звуч-корень н-суффикс ой-окончание
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