Помогите пожалуйста не могу в английском не шарю
Английский язык
Помогите пожалуйста не могу в английском не шарю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Excuse me 2) i am sorry 3) Thats OK 1) Can i close the window? 2)Yes, of course 1)i am late 2) Dont woryy
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