Помогите пожалуйста не могу в английском не шарю

Английский язык
Помогите пожалуйста не могу в английском не шарю
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Excuse me 2) i am sorry 3) Thats OK 1) Can i close the window? 2)Yes, of course 1)i am late 2) Dont woryy
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите!!!!!Задали нарисовать что нибудь на листе бумаги воском,затем покрасить к??асками.Надо объяснить что проидайдет и почему!
Ответить
Математика
Помогите решить задачу( турист на автобусе проехал 40 км, что в 5 раз больше того пути,который он прошёл пешком.Какой общий путь проделал турист?
Ответить
Русский язык
Разбор по составу слова презирай, ничьего,рассмотри,беспрестанно, прибрежных, прижались и беззвучной. пожалуйста помогите
Ответить
Русский язык
Прверочное слово к слову непрИстойный
Ответить
История
Как проходило захоронение Татунхамона?
Ответить