19×42-42×16+16×40-40×13+13×38-38×10+10×36-36×7 вычислите рационально
Математика
19×42-42×16+16×40-40×13+13×38-38×10+10×36-36×7 вычислите рационально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19×42-42×16+16×40-40×13+13×38-38×10+10×36-36×7 = 42×(19-16)+40×(16-13)+38×(13-10)+36×(10-7)=42×3+40×3+38×3+36×3=3×(42+40+38+36)=3×156=468
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