Сочинение на тему Тарас Бульба План: |) Историческая эпоха отраженная повести Н.??.Гоголя "Тарас Бульба" ||) Проблема личного выбора определяющего судьбу сыновей Тараса. 1) Первая встреча с героями , их оходство и различие ...

Литература
Сочинение на тему Тарас Бульба План: |) Историческая эпоха отраженная повести Н.??.Гоголя "Тарас Бульба" ||) Проблема личного выбора определяющего судьбу сыновей Тараса. 1) Первая встреча с героями , их оходство и различие : А) внешность Б) Поведение В) Отношение к родителям. 2. Отношение к учёбе в Бурсе ,взаимоотношение с товарищами . 3. Поведение в бою 4 . Интересы Остапа и Андрея |||) Человек сам определяет свою судьбу .
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