Что такое павильон?Объясните что это и сделайте с ним предложение

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Что такое павильон?Объясните что это и сделайте с ним предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Павильон беседка или легкая постройка в саду, парке. В пяти шагах от павильона раздвинулись кусты, и в них на уровень человеческого глаза поднялся воронёный ствол кольта.
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