Сочинение по фильму балету конёк горбунок

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Великолепная постановка на сцене Большого театра сказки Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок». В балете Родиона Щедрина торжествует стихия юмора, озорства, почти скоморошьей игры, яркая красочность русского лубка. Владимир Васильев в этом балете находит интонации, идущие от русской народной пляски — неторопливая широта и размах всех движений, озорство в технически сложных элементах — всё это прекрасно накладывается на образ Иванушки-дурочка. А все сложности дуэтных поддержек Иванушка (В. Васильев) преодолевает словно в силу природной смекалки, а не в силу балетной выучки. Царь-девица в лице Майи Плисецкой в пантомимических диалогах с Александром Радунским демонстрирует незаурядный дар комедийной актрисы. Она отлично чувствуют иронию и юмор партитуры, во всем идет от музыки, от ее содержания и стиля. В округленных, раздольных движениях рук, игре плеч, поворотах головы — особая напевность русской женской пляски. Спокойная горделивость красавицы царевны и юмор, неистощимость в забавных выходках, озорстве, причудах, которыми она изводит незадачливого влюбленного царя. Народность партитуры Родиона Щедрина сочетается с остроумием и блеском современного музыкального языка, с интеллектуальностью, ироничностью, заставляющей вспомнить русские темы в изложении таких композиторов, как Сергей Прокофьев и Игорь Стравинский. Блистательный ансамбль звёзд Большого театра, и прежде всего Майи Михайловны Плисецкой и Владимира Викторовича Васильева, яркая и образная музыка, специальные эффекты и мультипликация, использованные при создании фильма, прекрасно прочитанный текст сказки Ершова Леонидом Хмарой — всё это создаёт зрелище яркое, завораживающее и очень, очень детское.