Биография В. А. Жуковского.

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Жуковский родился в семье помещика,мать его - пленная турчанка. Учился он сначала в частном пансионе , затем в училище и наконец в Московском пансионе .С 1802 года начинает печататься. Имя Жуковского - одно из самых наиболее известных в русской поэзии.