Семь любых лингвических терминов и их толкавание

Русский язык
Семь любых лингвических терминов и их толкавание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
абзац – это (нем. Absatz от глаг. absetzen — отодвигать) отступ вправо в начале строки (красная строка).Перевод – это передача содержания устного высказывания или письменного текста средствами другого языка. Вводные слова – это  слова, формально не связанные с членами предложения, не являющиеся членами предложения и выражающие отношение говорящего к высказываемому, указывающие на источник сообщения, на способ словесного оформления мысли, на отношения между отдельными мыслями в речи и т. д. Вспомогательный глагол – это  глагол, употребляющийся в сочетании с другими словами (обычно глаголами в форме инфинитива) для образования аналитических форм этих слов. Жаргон – это (франц. jargon). To же, что арго, но с оттенком уничижения.

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