В роще растет 600 деревьев из них 240 березы.Сколько % всех деревьев составляют берез??

Математика
В роще растет 600 деревьев из них 240 березы.Сколько % всех деревьев составляют берез??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600-100 240-x 600x=24000 x=40. Ответ: 40 %
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