В Российской Федерации высшую юридическую силу в системе нормативных актов имеет: а)Указы президента РФ б) конституция РФ в) Уголовный кодекс РФ г) Постановление правительства РФ Ответе пожалуйста)

Обществознание

В Российской Федерации высшую юридическую силу в системе нормативных актов имеет: а)Указы президента РФ б) конституция РФ в) Уголовный кодекс РФ г) Постановление правительства РФ Ответе пожалуйста)

Автор: Гость