В Российской Федерации высшую юридическую силу в системе нормативных актов имеет: а)Указы президента РФ б) конституция РФ в) Уголовный кодекс РФ г) Постановление правительства РФ Ответе пожалуйста)
Обществознание
В Российской Федерации высшую юридическую силу в системе нормативных актов имеет: а)Указы президента РФ б) конституция РФ в) Уголовный кодекс РФ г) Постановление правительства РФ Ответе пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
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Конституция главная 2222222222222222222222222
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