В русс яз от слов названий....... нужно задавать вопросы к словам названиям... что там пропушено покажите
Русский язык
В русс яз от слов названий....... нужно задавать вопросы к словам названиям... что там пропушено покажите
Ответ(ы):
Гость:
В русском языке от слов названий предметов,нужно задавать вопросы к словам названиям признаков. Например: Большой(признак) дом(предмет)...Дом (какой?) большой, Красивое платье -Платье (какое?) красивое.
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