В рыбном хозяйстве в одной пруду вырастили 7 кг карпа на 1м^2 площади пруда и получи??и 67200 кг рыбы, а в другом пруду 8 кг карпа на 1м^2 площади пруда условия

Математика

В рыбном хозяйстве в одной пруду вырастили 7 кг карпа на 1м^2 площади пруда и получи??и 67200 кг рыбы, а в другом пруду 8 кг карпа на 1м^2 площади пруда условия

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