В рыбном хозяйстве в одной пруду вырастили 7 кг карпа на 1м^2 площади пруда и получи??и 67200 кг рыбы, а в другом пруду 8 кг карпа на 1м^2 площади пруда условия
Математика
В рыбном хозяйстве в одной пруду вырастили 7 кг карпа на 1м^2 площади пруда и получи??и 67200 кг рыбы, а в другом пруду 8 кг карпа на 1м^2 площади пруда условия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 67200/7=9600 м кв - площадь первого пруда2) 61600/8=7700 м кв - второго3) 9600-7700=1900 м квОтвет: на 1900 м кв площадь первого пруда больше, чем второгов 1-7кг карпаполучили-67200кг рыбына 1м2 площади пруда
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