У пекарні для приготування ватрушок витратили 24 кг.сиру на це пішло 1/3 всього сиру,що був у пекарні на, приготування пасок витратили ще 36 кг.сиру.Скільки кг сиру залишилося в пекарні?

Математика

У пекарні для приготування ватрушок витратили 24 кг.сиру на це пішло 1/3 всього сиру,що був у пекарні на, приготування пасок витратили ще 36 кг.сиру.Скільки кг сиру залишилося в пекарні?

Автор: Гость