У пекарні для приготування ватрушок витратили 24 кг.сиру на це пішло 1/3 всього сиру,що був у пекарні на, приготування пасок витратили ще 36 кг.сиру.Скільки кг сиру залишилося в пекарні?

Математика
У пекарні для приготування ватрушок витратили 24 кг.сиру на це пішло 1/3 всього сиру,що був у пекарні на, приготування пасок витратили ще 36 кг.сиру.Скільки кг сиру залишилося в пекарні?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть всего в пекарне было x кг сыра. По условию, x/3=24. Тогда всего в пекарне было x=24*3=72 кг сыра. На приготовление ватрушек и пасок израсходовали 24+36=60 кг сыра. Тогда в пекарне осталось 72-60=12 кг сыра. Ответ: 12 кг. 
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