Турист прошел 0,6 длины маршрута , и ему осталось пройти еще 12 км . Какова длина марш??ута .

Математика

Турист прошел 0,6 длины маршрута , и ему осталось пройти еще 12 км . Какова длина марш??ута .

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