Турист прошел 0,6 длины маршрута , и ему осталось пройти еще 12 км . Какова длина марш??ута .

Математика
Турист прошел 0,6 длины маршрута , и ему осталось пройти еще 12 км . Какова длина марш??ута .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-0,6=0,4 маршрута осталось 12:2/5=12*5/2=30км весь маршрут
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Турист прошел 0,6 длины маршрута , и ему осталось пройти еще 12 км . Какова длина марш??ута .
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