Турист прошел 0,6 длины маршрута , и ему осталось пройти еще 12 км . Какова длина марш??ута .
Математика
Турист прошел 0,6 длины маршрута , и ему осталось пройти еще 12 км . Какова длина марш??ута .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-0,6=0,4 маршрута осталось 12:2/5=12*5/2=30км весь маршрут
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Вставь пропущенные слова can, has, qot, is. образец: Tim is slim. 1 Ann ___ a red hen. 2 His piq ___ fat and biq. 3 It ___ qrey, it___ skip.
Русский язык