Составь предложение с такими вот словами у, малыши,три,забавные, котёнок.
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Составь предложение с такими вот словами у, малыши,три,забавные, котёнок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у малышей три забавных котенка.
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