Если первую фигуру можно расположить внутри 2 фигуры то как связаны между собой их площади какая фигура имеет меньшую площадь Всегда ли фигуру с меньшим с меньшей площадью можно расположить внутри фигуры с большей площадью в от...
Математика
Если первую фигуру можно расположить внутри 2 фигуры то как связаны между собой их площади какая фигура имеет меньшую площадь Всегда ли фигуру с меньшим с меньшей площадью можно расположить внутри фигуры с большей площадью в ответ проиллюстрируй примером
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если первая фигура вложена внутри 2 фигуры, то первая фигура имеет меньшую площадь. Но не всегда фигуру с меньшей площадью можно расположить внутри фигуры с большей площадью. Например, квадрат со сторонами 2 см (S= 2х2=4 см2), и прямоугольник со сторонами 1 и 3 см (S= 1х3=3 см2). В этом случае прямоугольник не "влезет" в квадрат.
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