Помогите пожалуйста номер 1 задача

Математика
Помогите пожалуйста номер 1 задача
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 150 : 3 = 50 (м) пробежал Ерлан за 1 минуту 2) 168 : 3 = 56 (м) пробежал Нурлан за 1 минуту 3) 56 - 50=6 Ответ: на 6 метров больше пробежал Нурлан, чем Ерлан
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