Помогите пожалуйста номер 1 задача
Математика
Помогите пожалуйста номер 1 задача
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 150 : 3 = 50 (м) пробежал Ерлан за 1 минуту 2) 168 : 3 = 56 (м) пробежал Нурлан за 1 минуту 3) 56 - 50=6 Ответ: на 6 метров больше пробежал Нурлан, чем Ерлан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1)Выполняя лабораторную работу по определению КПД действия рычага,ученик поднял груз массой 0.4 кг на высоту 5 см,прилагая силу 1Н. Конец рычага на...
История
Русский язык
Выпиши три слова с разными орфограммами и объясни написание:1)Брызги упали на платье. 2)Сняли зверьки пушистые белые шубки.