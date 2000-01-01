Срочно. Пожалуйста: Докажите что выражение: а) 45*38+45*11 делится на 49.

Математика
Срочно. Пожалуйста: Докажите что выражение: а) 45*38+45*11 делится на 49.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45*38+45*11=1710+495=2205:49=45 Ответ: делится будет 45
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