Прошло х туристов.во второй день 20 км прошли.в третий день ?.всего ?
Математика
Прошло х туристов.во второй день 20 км прошли.в третий день ?.всего ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туристы прошли 20 км . В первый день они прошли одну пятую всего пути , во второй день одну четвёртую, а остальной путь прошли в третий день . Сколькокм они прошли в третий день??????? Решение: 20:5=4 (км) - за первый день2)20:4=5 (км) - за второй3) 20- (4+5)=11 (км) Ответ: 11 км они прошли за третий день
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