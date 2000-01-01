Выпиши три слова с разными орфограммами и объясни написание:1)Брызги упали на платье. 2)Сняли зверьки пушистые белые шубки.

Гость: Гость:

1)Брызги - Буква "з" пишем её потому что провер слово брызнуть,ну или то что после неё звонкая Г 2)Пушистые - ЖИ/ШИ пишем с "И" 3)Шубки - Буква "Б" потому что провер слово Шуба. (Поставь спасибо и 5 звёзд я старался)