Структура общества половцев

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Вот вам социальный строй и общественные отношения. Орды возглавлялись ханами. К их именам традиционно прибавлялось слово «"кан" или "хан"». Курени, состоявшие из рядовых воинов, возглавлялись главами, имена которых оканчивались прибавлением слов «опа», «оба», «епа». Другими социальными категориями, зафиксированными в русских летописях, были так называемые «колодники» и «челядь». Имелись также и «чаги» — женщины-служанки. Колодники были военнопленными, исполнявшие у половцев функции домашних рабов и находились на низшей ступени социальной лестницы. Главы больших семейств-«кошей», принадлежавших к куреням, назывались «кошевыми». Курени состояли из семей-аулов, которые состояли из представителей 2—3 поколений и прислуги (военнопленные, разорившиеся родственники и соплеменники). Богатые аулы по количественным параметрам могли не уступать куреням. В XII веке аул стал основной ячейкой половецкого общества. Аулы объединялись в орды на съездах кошевых путём вручения главе наиболее сильной и влиятельной семьи власти над всеми остальными семьями.Богатства, добытые половцами в результате набегов и походов, распределялись между знатью, руководившей походом. Рядовые воины получали лишь малую часть добычи. При неудачном стечении обстоятельств (неудачный поход, падёж скота) рядовые общинники разорялись и попадали в зависимость к аристократам. Таким образом, вследствие сильного экономического разделения у половцев из среды родовой аристократии формировалась собственная феодальная знать. Простые пастухи, не обладавшие большими стадами и пастбищами, как правило, попадали в экономическую зависимость от аристократов, дававших им скот «на выпас» при условии выплаты половины приплода. Дальнейшее разорение пастуха приводило к его окончательному закабалению и попаданию в «челядь» в семье-коше.