Диалог с продавцом и покупателем по технике
Литература
Диалог с продавцом и покупателем по технике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Здравствуйте,я бы хотел преобрести телевизор -Да конечно какой желаете:плазму, простой,маленький,средний,сенсерный?? -Я бы средний хотел! -Пошлите я вам покажу! -Пойдемте. -Ну как вам? -Мне понравился, я его беру!!! -Спасибо за покупку, приходите еще!!! -Хорошо,досвидания!!!
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