Диалог с продавцом и покупателем по технике

Гость: Гость:

-Здравствуйте,я бы хотел преобрести телевизор -Да конечно какой желаете:плазму, простой,маленький,средний,сенсерный?? -Я бы средний хотел! -Пошлите я вам покажу! -Пойдемте. -Ну как вам? -Мне понравился, я его беру!!! -Спасибо за покупку, приходите еще!!! -Хорошо,досвидания!!!