Скажи, что говорят о своих занятиях спортом юные атлеты
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Скажи, что говорят о своих занятиях спортом юные атлеты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что лучше заниматься спортом) . Изучать что то новое и улучшать свои умения.
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