Там где x в квадрате по середине. Помогите пожалуйста мне срочно надо:((
Алгебра
Там где x в квадрате по середине. Помогите пожалуйста мне срочно надо:((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поймешь откуда взялось х1=3,х2=-3?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если первую фигуру можно расположить внутри 2 фигуры то как связаны между собой их площади какая фигура имеет меньшую площадь Всегда ли фигуру с ме...
Українська мова
Підкреслити члени речення, надписати частини мови: Біля старовинних руїн відбува??ося народне свято. БУДЬ ЛАСКА ТЕРМІНОВО!!!!!?
Химия
Помогите пожалуйста с дз, завтра кр а мне надо разобраться надо решить три задачи (третьи задачи во втором, третьем и четвёртом варианте)
Математика
Дана правильная треугольная призма,боковое ребро которой равно 6 см,а ребро основ??ния 5 см.Найти S боковой и Sполной поверхности этой призмы помо...