Катя решила 24 заданий, а саша решил на 36 заданий больше, чем Катя. сколько всего заданий выполнили дети?.---- вторая задача; в магазин привезли 82 ящика с фруктами. утром продали 24 ящика, в обед продали 34 ящика. сколько ящи...
Математика
Катя решила 24 заданий, а саша решил на 36 заданий больше, чем Катя. сколько всего заданий выполнили дети?.---- вторая задача; в магазин привезли 82 ящика с фруктами. утром продали 24 ящика, в обед продали 34 ящика. сколько ящиков осталось продать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24+36=60 зад - решил Cаша. 2)24+60=84 заданий выполнили дети 1)24+34=58 ящиков - продали 2)82-58=24 ящика - осталось.
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