Катя решила 24 заданий, а саша решил на 36 заданий больше, чем Катя. сколько всего заданий выполнили дети?.---- вторая задача; в магазин привезли 82 ящика с фруктами. утром продали 24 ящика, в обед продали 34 ящика. сколько ящи...

Математика

Катя решила 24 заданий, а саша решил на 36 заданий больше, чем Катя. сколько всего заданий выполнили дети?.---- вторая задача; в магазин привезли 82 ящика с фруктами. утром продали 24 ящика, в обед продали 34 ящика. сколько ящиков осталось продать?

Автор: Гость